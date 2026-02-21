L' Arezzo piazza un altro 1-0 ma il Ravenna tiene il passo Il Renate corre e batte l' Inter U23

L’Arezzo segna un altro gol decisivo, mantenendo la vetta del girone B, grazie a una rete arrivata al 75’. La vittoria si deve alla precisione degli attaccanti e alla solidità della difesa. Il Ravenna, comunque, non si arrende e cerca di reagire, mantenendo vivo l’interesse per la sfida imminente. Il Renate conquista tre punti importanti contro l’Inter U23, rafforzando la posizione in classifica. La prossima giornata si prospetta molto combattuta.

La squadra più in forma del 2026 si conferma il Renate, che riparte dopo lo stop dello scorso turno (preceduto da 10 risultati utili) e supera l’Inter U23: Berenrbuch – primo gol tra i professionisti – aveva replicato in avvio di secondo tempo all’iniziale vantaggio di Bonetti, poi però l’ha risolta Ekuban con una grande azione personale iniziata a metà campo (per l’ex Latina, arrivato a gennaio, tre gol in 5 partite col Renate). Rimane di alto livello il rendimento interno dell’Alcione, al quarto posto provvisorio: Pergolettese battuta di misura grazie a Pirola (su assist dell’ispirato Tordini) e quinta partita di fila in casa senza subire gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Novara ferma il Brescia, bene il Ravenna. Il Crotone batte l'Atalanta U23: 4? vittoria di filaQuesta mattina il Novara ha fermato il Brescia in un pareggio combattuto.

L’Arezzo batte la Juventus Next Gen, sfata il tabù e resta a +7 sul RavennaL’Arezzo ha ottenuto una vittoria importante contro la Juventus Next Gen, interrompendo un tabù e consolidando la posizione in classifica.

