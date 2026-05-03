Ravenna-Inter U23 1-1 | pareggio tra commozione e ritmo costante

Nel match tra Ravenna e Inter Under 23, finito 1-1, il gioco si è svolto con un ritmo regolare, accompagnato da momenti di commozione legati al minuto di silenzio in ricordo di Zanardi. Nel primo tempo, il Ravenna è riuscito a mantenere il vantaggio grazie a una rete realizzata prima dell’intervallo. La partita si è poi aperta a una ripresa combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato il gol del vantaggio.

? Cosa scoprirai Come ha influito il minuto di silenzio per Zanardi sul ritmo?. Chi ha permesso al Ravenna di mantenere il vantaggio nel primo tempo?. Quali cambi tattici hanno permesso all'Inter di trovare il pareggio?. Come influirà questo test sulla preparazione ai playoff di Serie C?.? In Breve Minuto di silenzio per Alex Zanardi prima del calcio d'inizio.. Tenkorang segna al 5° minuto su assist di Okaka.. Zuberek pareggia al 40' della ripresa su cross di Matarrese.. Ravenna affronta i playoff di Serie C il prossimo 10 maggio.. Il Ravenna pareggia 1-1 contro l’Inter Under23 in una sfida amichevole giocata questa domenica 03 maggio 2026, segnata dal gol di Tenkorang al 5° minuto e dalla risposta di Zuberek al 40° della ripresa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna-Inter U23 1-1: pareggio tra commozione e ritmo costante Notizie correlate Ravenna Un buon ritmo con l’Inter U23Ravenna 1 Inter Under23 1 RAVENNA primo tempo: Anacoura; Donati, Esposito, Bianconi, Bani; Corsinelli, M. Ravenna, test playoff. Al Benelli l’Inter U23Il Benelli aprirà anzitempo i battenti – anche se la sfida per motivi organizzativi sarà a porte chiuse – per una partita di avvicinamento ai playoff... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter U23, l'amichevole col Ravenna finisce 1-1; Inter U23, sabato 2 maggio l'amichevole con il Ravenna; Domani il test di Ravenna per l'Inter U23: i perché di questa amichevole; Serie C, i verdetti di tutti i gironi. Ravenna A good pace with Inter U23The test against the young Nerazzurri ended 1-1, with Tenkorang's early goal match being answered by Zuberek's late strike. The playoffs begin today. sport.quotidiano.net Una piccola Inter per il test del Ravenna. Poi un’altra domenica da spettatoreAlle 18 di domani i giallorossi al Benelli contro l’Under 23 nerazzurra. Mister Mandorlini ha tutta la rosa a disposizione ... sport.quotidiano.net Ravenna-Inter U23 1-1 5' Tenkorang (R), 83' Zuberek (I) Inter U23: Raimondi; Stante, Prestia (Cinquegrano), Alexiou (Donato); Amerighi (Rocca), Kamate (Topalovic), Kaczmarski (Fiordilino), Berenbruch (D’Agostino), David (Conti); Spinaccè (Matarrese), La G x.com Il Brescia espugna Monza sponda Inter U23, con il gol di Crespi. Il Lumezzane vince ancora con un bel 4-1 sulla Virtus Verona. L'Ospitaletto festaggia la salvezza anticipata con una sconfitta indolore. Il Vicenza saluta la C con un roboante 6-1 sul campo della - facebook.com facebook