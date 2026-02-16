Auto in divieto di sosta bloccano autobus sulla rotonda
Un'auto parcheggiata illegalmente sulla rotonda Massart a Cisanello ha bloccato un autobus, costringendo le corse a saltare. La vettura si trovava in sosta vietata proprio nel punto dove i veicoli devono lasciar passare i mezzi pubblici. Questa situazione provoca disagi ai passeggeri e rallenta il traffico nella zona.
Ancora autobus bloccati e conseguenti corse saltate a causa di auto parcheggiate in sosta vietata sulla rotonda Massart a Cisanello. Purtroppo non è infatti la prima volta che i mezzi del trasporto pubblico vengono bloccati da veicoli in sosta. In meno di un mese, come rende noto Autolinee Toscane, si sono registrati ben otto episodi di interruzione del servizio di trasporto pubblico nella zona. Oggi, 16 febbraio 2026, il blocco è accaduto poco dopo mezzogiorno. Il proprietario dell’autoveicolo ha rimosso il mezzo prima dell’intervento della Polizia municipale che stava giungendo sul posto. Il blocco del servizio ha comunque comportato la necessità di far saltare le corse bus della Linea 1+ delle ore 12,12 e 12,54.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Vigile aggredito a pugni dopo aver multato un'auto in divieto di sosta
Un agente della polizia locale è stato aggredito con pugni dopo aver contestato una multa per divieto di sosta a Velletri, mercoledì 14 gennaio.
«Auto in divieto di sosta: multano la Casa Pia, ma non Alessandro Ghinelli»
In una recente vicenda ad Arezzo, una vettura della Casa Pia è stata multata per divieto di sosta, mentre un’altra, appartenente ad Alessandro Ghinelli, è stata esclusa dal verbale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
