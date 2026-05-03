Rastrellamenti ed espulsioni di massa il commento del prof della Sapienza | collettivi chiedono dimissioni

Un docente universitario ha commentato su un social media un post del primo ministro relativo al 25 aprile, criticando le sue parole. Contestualmente, un gruppo di attivisti ha richiesto le dimissioni del leader politico, definendo le dichiarazioni inaccettabili. La discussione riguarda le parole usate dal politico e le reazioni di vari gruppi sulla questione.