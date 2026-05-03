Ora rastrellamenti ed espulsioni di massa Il commento del prof della Sapienza E scoppia la bufera | Ora dimissioni

Un commento di un docente universitario su un post della presidente del Consiglio riguardante il Decreto sicurezza ha scatenato polemiche e richieste di dimissioni. Il professore, direttore di un dipartimento all’università La Sapienza di Roma, ha scritto che ci sarebbero “rastrellamenti ed espulsioni di massa”. La sua affermazione ha suscitato reazioni di critica pubblica e ha portato a un acceso dibattito nel mondo accademico e sui social.

Un commento a un post di Giorgia Meloni dedicato al Decreto sicurezza ha messo al centro della polemica il professore Massimo Panella, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni dell’università La Sapienza di Roma. “Però adesso acceleriamo sul territorio Presidente. Polizia e forze armate nelle strade e soprattutto sui mezzi pubblici, con mani libere di agire e di fare rastrellamenti ed espulsionirimpatri di massa, contro chi si rintana nelle sacche di illegalità, soprattutto nelle zone suburbane attualmente più infestate. Buon San Marco a tutti”, ha scritto il professore lo scorso 25 Aprile. Parole che non potevano passare inosservate, soprattutto per il riferimento al “rastrellamento”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ora rastrellamenti ed espulsioni di massa”. Il commento del prof della Sapienza. E scoppia la bufera: “Ora dimissioni” Notizie correlate Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il videoFa discutere l’intervento del divulgatore Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, tanto da diventare virale... L’indagine di OsservaRe. Arriva il commento della Cgil: "Ora è il momento del fare""La presentazione dell’indagine del neo costituito Osservatorio sulla qualità della vita, OsservaRe ha rilasciato dati di sicuro interesse su cui...