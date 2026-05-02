Un gruppo di attivisti è stato interrogato in Israele dopo essere stato fermato durante un'operazione di polizia. Secondo quanto riferito, alcuni hanno dichiarato di essere stati picchiati fino a perdere i sensi durante le procedure di detenzione. Le autorità israeliane hanno confermato di aver svolto interrogatori, mentre le testimonianze degli attivisti sono ancora in fase di verifica. La vicenda riguarda un'operazione legata a un'iniziativa di protesta nel Mediterraneo.

Le avvocate Patrizia Corpina, Francesca Cancellaro, Tatiana Montella, Sonia Randazzo, Serena Romano, Maria Cristina Cecchini chiedono al Procuratore della Capitale, Francesco Lo Voi, di indagare per sequestro di persona aggravato dall’uso delle armi e dalla minorata difesa e rifiuto d’atti d’ufficio invece nei confronti delle “autorità italiane” che avrebbero avuto il dovere di “tutelare l’incolumità” di persone sottoposte “alla giurisdizione dello Stato” perché si trovavano a bordo della ‘Eros 1’, battente bandiera tricolore, e di farlo “senza ritardo”. Fra loro il palestinese con doppio passaporto spagnolo-svedese e il brasiliano, entrambi componenti del direttivo della Flotilla.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attivisti interrogati in Israele: “Picchiati fino a perdere i sensi”

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