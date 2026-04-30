Cartabianca la Rai scarica Ranucci dopo le accuse su Nordio | Info non verificate niente copertura legale

Da iltempo.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione 'Report' su Raitre, dopo le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione "È sempre Cartabinaca" condotta da Bianca Berlinguer. Invitato a presentare il suo nuovo libro, il giornalista ha anticipato alcune presunte rivelazioni legate al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia prima concessa e poi contestata a Nicole Minettti. "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay" ha detto Ranucci, riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.🔗 Leggi su Iltempo.it

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