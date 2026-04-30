La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione 'Report' su Raitre, dopo le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione "È sempre Cartabinaca" condotta da Bianca Berlinguer. Invitato a presentare il suo nuovo libro, il giornalista ha anticipato alcune presunte rivelazioni legate al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia prima concessa e poi contestata a Nicole Minettti. "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay" ha detto Ranucci, riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cartabianca, la Rai scarica Ranucci dopo le accuse su Nordio: "Info non verificate, niente copertura legale"

Notizie correlate

La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: “Stop alla tutela legale”La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima...

Rai, lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le assurde accuse al ministro Nordio a CartabiancaA quanto apprende l’Adnkronos, la Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione ‘Report’ su...

Tutti gli aggiornamenti

La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: Stop alla tutela legaleLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima puntata ... fanpage.it

La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci dopo l'ospitata a 'Cartabianca'Durante la puntata di 'E' sempre Cartabianca', andata in onda martedì 28 aprile, in prima serata su Rete4, Sigfrido Ranucci ha affermato in diretta: Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro ... adnkronos.com