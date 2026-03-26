Rai l’Ad Rossi in Vigilanza | nega TeleMeloni promuove i Tg e critica Ranucci

Durante un’audizione in commissione di vigilanza, l’amministratore delegato di una grande emittente pubblica ha dichiarato che non ci sono piani per la creazione di un nuovo canale dedicato a una figura politica. Ha inoltre affermato che i telegiornali mantengono la loro autonomia e ha criticato un giornalista di punta, senza fare riferimenti specifici. La seduta rappresenta il primo intervento ufficiale dopo una lunga pausa della commissione.

“Questa audizione rappresenta un passaggio decisivo: il primo atto concreto dopo un lungo periodo di inattività della commissione. È necessario ripartire subito e restituire piena operatività alla Vigilanza Rai ”: Così ieri la presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia ha aperto l’attesissima audizione dell’Ad Rai, Giampaolo Rossi. “L’Italia rischia una procedura di infrazione europea per la mancata applicazione del Media Freedom Act, mentre la riforma della Rai è ferma da mesi – ha ricordato Floridia -. Il servizio pubblico attraversa una fase estremamente delicata e la Vigilanza quando ha operato lo ha sempre fatto al meglio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, l’Ad Rossi in Vigilanza: nega TeleMeloni, promuove i Tg e critica Ranucci Articoli correlati Leggi anche: Rai, Floridia: “Stop stallo Vigilanza, convoco ad Rossi” Ennesima fumata nera in Vigilanza Rai, Floridia convoca l’ad RossiLa maggioranza ha di nuovo disertato la seduta per la nomina della presidente del cda facendo mancare il numero legale. Una raccolta di contenuti su Rai l'Ad Rossi in Vigilanza nega... Temi più discussi: Rai, il 25 marzo audizione per l’ad Rossi in Vigilanza; Il cordoglio per la scomparsa di Marco Aleotti; Il Tg2 compie 50 anni, l'ad Rossi: Grande testata espressione di pluralismo e servizio pubblico; Rai: avanti con interlocuzione tra Ei Towers e Rai Way, dossier ai prossimi board. La Vigilanza Rai torna a riunirsi dopo oltre un anno: audito l’ad Rossi. La presidente Floridia: Ora ripartireRoma, 25 mar. (Adnkronos) - Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l’offerta e semplificando l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazi ... ilfattoquotidiano.it Rai: Rossi, non siamo gigante stanco ma laboratorio di futuroRisulta a volte, possiamo dirlo, un po' strumentale e pretestuosa una lettura che tratteggia questa azienda come un gigante stanco, ... agenzianova.com Da brividi! Credits Video: Rai #Fiorello #GinoPaoli - facebook.com facebook Ci vediamo domani ad Agorà, alle 9:00 su Rai 3 x.com