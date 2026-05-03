Ranucci in visita a Bari vecchia con il sindaco Leccese | passeggiata tra i vicoli e tappa in Basilica

Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, ha visitato Bari vecchia accompagnato dal sindaco della città. Durante la passeggiata tra i vicoli del centro storico, si sono fermati in diverse zone, tra cui la Basilica. La visita si è svolta nelle ore precedenti a uno spettacolo che Ranucci avrebbe tenuto in un teatro della zona.

Sigfrido Ranucci a passeggio per Bari vecchia con il sindaco Leccese. Il giornalista e conduttore di Report, che questa sera sarà in scena al Petruzzelli con il suo spettacolo, 'Diario di un trapezista', ha colto l'occasione per un tour nel centro storico. Ad accompagnarlo, oltre al primo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista" Il sindaco Leccese visita l'impianto Selectika: "Incrementare la raccolta differenziata a Bari"Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha visitato lo stabilimento Selectika, nella zona industriale tra il capoluogo pugliese e Modugno, in occasione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: TG4: Il caso Minetti, lo scivolone di Ranucci sulla visita di Nordio in Uruguay Video; Minetti, legali contro Ranucci. Nessun incontro con Nordio; Rai, lettera di richiamo a Ranucci per la frase su Nordio: È stato visto nel ranch di Cipriani in Uruguay; Caso Minetti: la notizia non verificata'' su Nordio costa a Ranucci una lettera di richiamo dalla Rai. Rai, lettera di richiamo a Ranucci per la frase su Nordio: «È stato visto nel ranch di Cipriani in Uruguay»L’azienda: «No alla copertura legale per le parole nel programma Mediaset». La presidente della Commissione di Vigilanza Rai: «La lettera è un atto molto grave» ... roma.corriere.it Presunta visita di Nordio al ranch Cipriani: la smentita e le polemicheNordio nega di essere mai stato ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay e contesta le rivelazioni riportate da Sigfrido Ranucci durante una trasmissione televisiva ... notizie.it Nordio fa causa a Ranucci. Pronta l’azione risarcitoria contro il conduttore di Report. Secondo quanto appreso dal Foglio da fonti qualificate del ministero della Giustizia, il ministro promuoverà un’azione risarcitoria in sede civile contro Ranucci per le dichiaraz x.com Bari, Sigfrido Ranucci visita Bari Vecchia col sindaco Leccese - facebook.com facebook