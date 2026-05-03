Scrive Sigfrido Ranucci: Ringrazio il Sìndaco di Bari @leccese.vito che mi ha donato il suo tempo e la sua competenza guidandomi nella Bari Vecchia tra orecchiette, sottane e tradizioni. Grazie anche al Priore della Basilica di San Nicola Giovanni Distante che mi ha fatto conoscere i segreti e la ricchezza di un luogo sacro simbolo dell’integrazione delle religioni. Ci vediamo questa sera al Teatro Patruzzelli di Bari con Diario di un trapezista ore 20.30 nella giornata mondiale della libertà di stampa. L'articolo Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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