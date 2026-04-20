ventunenne ferito da un colpo di pistola a bari vecchia il raid a piedi tra i vicoli

Un giovane di 21 anni è stato colpito da un proiettile nella tarda serata di ieri a Bari Vecchia. L’incidente è avvenuto durante un episodio che ha coinvolto un raid a piedi tra i vicoli del quartiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un giovane di 21 anni è stato ferito da un proiettile nella tarda serata di ieri nel cuore di Bari Vecchia. L'aggressore, a piedi, ha sparato quattro colpi da una pistola calibro 9, colpendo il ventunenne Kevin Ciocca a una gamba. La vittima, con precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti e presumibilmente vicina al clan Capriati, è stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata al Policlinico di Bari, ma non è in pericolo di vita. I dettagli Secondo le dichiarazioni del giovane, l'attacco è avvenuto a distanza ravvicinata, tuttavia, egli non ha fornito indizi utili per identificare l'attentatore. La polizia è intervenuta rapidamente con le squadre delle Volanti e della Scientifica per effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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