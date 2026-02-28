Wagner Moura ci parla del film L' Agente Segreto e di cosa significherebbe vincere l' Oscar

Wagner Moura parla del film L'Agente Segreto, uno dei candidati agli Oscar del 2026. Nel corso dell'intervista, l’attore spiega cosa rappresenterebbe per lui vincere questa statuetta e come il film si inserisca nel panorama cinematografico attuale. La candidatura, annunciata di recente, ha attirato l’attenzione di pubblico e critica, rendendo il progetto uno dei più discussi tra le pellicole in corsa per il premio.

L'agente segreto è uno dei film candidati all'Oscar nel 2026, ma è molto più di questo. Si tratta di un'opera che tratta dell'importanza di non dimenticare la storia degli orrori perpetrati dalla dittatura brasiliana, della resilienza nei momenti difficili, e anche del rapporto tra un padre e un figlio, in una situazione e un contesto storico molto complicati. Wagner Moura, con un'interpretazione che lo inserisce senza dubbio tra i migliori attori del momento, è Marcelo, un esperto di tecnologia in fuga dalla dittatura, da un passato difficile e, inconsapevolmente, anche da un uomo che ha incaricato due sicari di ucciderlo. Marcelo trova rifugio a Recife, in una casa gestita da una donna che ospita molti altri rifugiati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

