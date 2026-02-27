Michele Riondino in Art di Yasmina Reza

Venerdì 6 e sabato 7 marzo alle ore 21, sul palco de La Città del Teatro, viene rappresentata la commedia “ART” di Yasmina Reza. La regia e l’interpretazione principale sono a cura di Michele Riondino, che è affiancato in scena da Daniele Parisi e Michele Sinisi. La produzione si concentra sulla messa in scena del testo teatrale francese.

Arriva sul palco de La Città del Teatro,, Venerdì 6 e Sabato 7 marzo alle ore 21, "ART", celebre commedia della drammaturga francese Yasmina Reza, diretta e interpretata da Michele Riondino, affiancato in scena da Daniele Parisi e Michele Sinisi.Uno spettacolo che, con intelligenza e ferocia.