Tutto pronto per il Rally Fvg-Alpi Orientali a Manzano | otto prove speciali e circuito da 70 chilometri

A Manzano si svolge la 61ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e il 30° Alpi Orientali Historic, in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio. La gara comprende otto prove speciali e un circuito di circa 70 chilometri. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di motori della regione, attirando partecipanti e pubblico da diverse zone.

Torna a Manzano il grande spettacolo dei motori con la 61ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e il 30° Alpi Orientali Historic, in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio. Due giornate attese dagli appassionati, che vedranno sfidarsi auto moderne – primo round della Coppa Rally Zona 5 – e.🔗 Leggi su Udinetoday.it Rally, Katsuta precede Evans in Svezia dopo otto specialiTakamoto Katsuta ed Elfyn Evans guidano la tripletta Toyota GR dopo otto delle diciotto speciali previste per il Rally Svezia, secondo atto del FIA... Historic Rally delle Vallate Aretine: Musti e Lombardo presentano le prime prove specialiL’Historic Rally delle Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, coinvolgendo la provincia di...