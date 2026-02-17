La Procura di Milano indaga altri quattro agenti coinvolti nel caso di Abdherraim Mansouri, morto durante un controllo a Rogoredo lo scorso 28 gennaio. Gli investigatori sospettano che abbiano favorita l’agente coinvolto e non abbiano prestato aiuto tempestivo alla vittima. La vicenda ha sollevato molte domande sulla condotta delle forze dell’ordine quella sera.

Quattro poliziotti sono stati indagati dalla Procura di Milano "per favoreggiamento e omissione di soccorso" di Abdherraim Mansouri, ucciso da un altro poliziotto lo scorso 28 gennaio durante un controllo anti-spaccio a Rogoredo, alle porte di Milano. Il giovane nordafricano aveva puntato una pistola - che solamente dopo si è scoperto fosse caricata a salve - contro un poliziotto prima di essere colpito fatalmente. La magistratura aveva inserito l'agente nel registro degli indagati 'per omicidio volontario'. Ma ora il quadro si è allargato ad altri suoi colleghi. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Rogoredo, sotto indagine altri quattro agenti. Le accuse...

Sparatoria a Rogoredo, quattro gli agenti indagatiUna sparatoria si è verificata domenica sera a Rogoredo, Milano.

Gianni Infantino sotto indagine: accuse di violazione della neutralità politica FifaL'articolo analizza le accuse rivolte a Gianni Infantino, presidente della FIFA, riguardo potenziali violazioni della neutralità politica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.