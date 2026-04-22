Intelligence fondi e appalti sotto indagine | sospetti su rapporti diretti tra servizi e imprese

Le autorità investigative stanno eseguendo approfondimenti su questioni legate a servizi di intelligence, fondi pubblici e appalti, con sospetti di collegamenti diretti tra enti di intelligence e imprese private. Le indagini si sono concentrate anche sulla vicenda della Squadra Fiore e sull'ex vicepresidente di un ente di intelligence, che risulta coinvolto nelle verifiche in corso. Finora, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Dopo le indagini sulla Squadra Fiore, l'ex vicepresidente dell'Aisi, Giuseppe Del Deo, resta nel mirino degli inquirenti. La procura di Roma apre un’indagine su presunti pagamenti irregolari, con sospetti su appalti "gonfiati" pagati dal conto segreto degli 007. Risulterebbero coinvolti, infatti, ex dirigenti dell’intelligence e imprenditori Una nuova inchiesta della Procura di Roma scuote i vertici dell’intelligence e accende interrogativi sulla gestione dei fondi destinati alla sicurezza nazionale.Al centro dell’indagine c’è un flusso di denaro pubblico e una rete di rapporti tra apparati dello Stato e imprese private. Il focus degli accertamenti è chiarire l’ipotesi di fatture gonfiate e commesse assegnate a condizioni economiche fuori mercato.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Intelligence, fondi e appalti sotto indagine: sospetti su rapporti diretti tra servizi e imprese Notizie correlate Torricella Sicura: sospetti su appalti per 280mila euroIvan Brandimarte, rappresentante di Uniti per Torricella, ha richiesto un chiarimento pubblico immediato riguardo alla gestione degli affidamenti... Da Lipari ai laboratori Ue, indagine sui progetti fantasma: sospetti di fondi gonfiati e rendiconti falsificatiL’inchiesta della Procura europea su due progetti Interreg Italia-Malta accende i riflettori sulla gestione dei finanziamenti tra Sicilia e Malta. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Difesa - European Commission; Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese; Countdown Pnrr, cosa accadrà il 30 giugno; Mega appalti agli amici: Del Deo decideva da solo sui fondi dei Servizi. Appalti informatici e fondi Ue, respinte tutte le richieste di arresti: il gip dispone quattro misure interdittiveNessun arresto e solo quattro misure interdittive per un anno nell’ambito dell’inchiesta della Procura europea su presunti episodi di corruzione legati agli appalti informatici finanziati con fondi Ue ... ilfattoquotidiano.it La Procura europea chiede l’arresto di 16 docenti universitari, ricercatori e manager. Tangenti su appalti finanziati con fondi Ue e PnrrLa Procura europea indaga su un presunto sistema di tangenti legato agli appalti finanziati con fondi Ue e Pnrr tra Sicilia e Campania. I procuratori europei Geri Ferrara e Amelia Luise hanno chiesto ... ilfattoquotidiano.it L'intelligence svedese ha riferito che la Russia manipola sistematicamente le statistiche economiche, in particolare sottostimando il deficit di bilancio e l'inflazione, per minimizzare l'impatto della guerra e delle sanzioni #EuropeNews - facebook.com facebook Si parla di funzionari dell'intelligence e di militari infedeli, di strani rapporti tra spie e imprenditori, di ricatti a politici e imprenditori x.com