Su Rai, il nuovo Canzonissima si prepara a sfidare Amici, coinvolgendo talenti di strada che si esibiranno sul palco. Durante la trasmissione, alcuni passanti verranno chiamati a giudicare le performance degli artisti. La sfida tra i talenti di strada e i concorrenti del talent show si svilupperà attraverso diverse esibizioni, con le valutazioni che influenzeranno l’andamento della competizione.

? Cosa scoprirai Chi sono i "passanti importanti" che giudicheranno i talenti?. Come faranno gli artisti di strada a superare la sfida con Amici?. Quali ospiti musicali accompagneranno i performer sul palco?. Perché Carlo Conti ha scelto proprio i talenti di piazza?.? In Breve Giuria composta da Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano.. Direzione musicale affidata al Maestro Enrico Melozzi con partecipazione di Sal Da Vinci.. Ospiti musicali includono Ditonellapiaga e Michele Zarrillo per la serata del 2 maggio.. Programmazione speciale il sabato sera, poi ritorno al consueto appuntamento del venerdì.. Sabato 2 maggio alle ore 21:30, lo show Dalla Strada al Palco Special trasformerà la prima serata televisiva in una sfida diretta contro il programma Amici di Maria De Filippi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai, il nuovo Canzonissima sfida Amici: talenti di strada sul palco

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