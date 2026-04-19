Sabato 18 aprile 2026, le principali emittenti nazionali si sono affrontate in una gara di ascolti tra due programmi molto diversi: uno spettacolo di varietà e un talent show. La serata ha visto un confronto diretto tra due produzioni di lunga data, con il pubblico che ha scelto tra le due proposte in modo molto competitivo. La sfida si è concentrata sui numeri di audience raggiunti durante la fascia serale.

Il televisivo di sabato 18 aprile 2026 ha una competizione serrata tra i grandi canali nazionali, con programmi che spaziano dal varietà classico alla fiction, fino ai talent show più seguiti. I dati relativi agli ascolti della serata sono attesi per la pubblicazione ufficiale prevista intorno alle ore 10 di domenica 19 aprile, ma le linee guida del palinsesto già delineano un quadro chiaro della distribuzione dell’audience tra Rai e. La geografia dei contenuti tra Rai e nella serata di ieri. L’offerta programmatica di sabato 18 aprile ha proposto una frammentazione di generi che ha coinvolto diverse fasce di pubblico. Sul primo canale della rete pubblica, Rai 1 ha puntato sulla tradizione con la messa in onda di Canzonissima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra Rai e: sfida di ascolti tra Canzonissima e Amici

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