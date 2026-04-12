Scontro tra Rai e | la sfida degli ascolti tra Canzonissima e Amici

Sabato 11 aprile 2026, le principali reti televisive nazionali si sono sfidate in prima serata con programmi di generi diversi. Da un lato, uno show musicale, dall’altro, un varietà dedicato alla danza. La competizione tra i due ha coinvolto un ampio pubblico, con ascolti che hanno evidenziato una forte rivalità tra le due trasmissioni. La sfida si è svolta senza interruzioni significative e ha attirato numerosi spettatori in tutta Italia.

Il televisivo di sabato 11 aprile 2026 ha una competizione serrata tra i principali canali nazionali, con programmi di generi diversi impegnati a conquistare la prima serata. I dati relativi agli ascolti Auditel, la cui diffusione completa è prevista per le ore 10:00, mostrano come il palinsesto abbia spaziato dall’intrattenimento classico ai format di talento, riflettendo la frammentazione dell’audience tra Rai e. La serata si è aperta con la proposta di Rai 1, che ha trasmesso Canzonissima, un titolo che punta sulla tradizione del varietà per intercettare il pubblico generalista. Parallelamente, su Rai 2, l’attenzione si è spostata su Morgane 5, mentre Rai 3 ha proposto un contenuto documentaristico con La pelle del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra Rai e: la sfida degli ascolti tra Canzonissima e Amici Leggi anche: Ascolti tv, chi ha vinto tra Canzonissima e Amici di Maria De Filippi? Ascolti tv ieri 4 aprile: chi ha vinto tra Amici e Canzonissima, i dati in aggiornamentoGli ascolti di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 contro Canzonissima condotto su Rai 1.