Racconto di una notte | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Da tpi.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Selim propone a Canfeza di ricominciare da capo. L’uomo dice alla donna di partire con lui per Istanbul, dove suo padre potrà ricevere le cure migliori. Canfeza accetta, ma prima che i due possano partire, un’infermiera dice a Canfeza che deve sottoporsi a una TAC di controllo.🔗 Leggi su Tpi.it

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Racconto di una Notte Gran Finale Anticipazioni - Canale 5

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