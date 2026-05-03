Nervi tesi in casa Yilmaz nel prossimo appuntamento di Racconto di una Notte, in onda in prime time, su Canale 5, domenica 10 maggio 2026. Sevde non vuole avere niente a che fare con Sureyya, la donna che trent’anni prima le ha ‘rubato’ Mehmet, e inasprisce la situazione per accelerare le nozze tra Mahir e Sila. Per riuscire nel suo scopo, la moglie di Ferman contatta, infatti, il dispotico padre Cabir, che minaccia di fare del male a tutti i componenti della famiglia di Asaf e Afet in caso di mancato matrimonio tra la nipote, incinta del defunto Kemal Yilmaz, e Mahir. Come se non bastasse, l’ospitalità alla villa degli Yilmaz crea nervosismo anche a Canfeza, certa del fatto che i nonni di Mahir non l’avrebbero accolta se avessero saputo che è la figlia di Kür?at Kilimci, l’assassino del loro primogenito Mehmet.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 10 maggio 2026

RACCONTO DI UNA NOTTE Anticipazioni Puntata 5 - DOMENICA 10 MAGGIO

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