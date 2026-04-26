Nella prossima puntata di Racconto di una Notte, in programma domenica 3 maggio 2026 su Canale 5, le vicende di Mahir Yilmaz si fanno più intricate. La puntata va in onda in prima serata e mostra un’evoluzione della storia del protagonista, con eventi che portano a un aumento della tensione. La narrazione si concentra sulle difficoltà che Mahir dovrà affrontare nel corso della serata.

Le cose si complicano per Mahir Yilmaz nel corso della prossima puntata di Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 3 maggio 2026. Mentre è in fuga con Canfeza Kilimci per proteggerla dalle grinfie di Selim Allame, l’uomo scopre che la madre Süreyya è stata rapita dai nonni Asaf e Afet e che si trova a Istanbul. Proprio per questo, Mahir decide di recarsi nella capitale turca con Canfeza per liberare la madre ma, inaspettatamente, cambia idea e chiede aiuto alla sua famiglia paterna. Tuttavia, il poliziotto ignora che l’obiettivo dei suoi nonni è quello di fargli sposare Sila, in attesa di un bambino dal defunto cugino Kemal.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 3 maggio 2026

Racconto di una notte 10 Episodio anticipazioni in italiano

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