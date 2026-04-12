Domenica 19 aprile 2026, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Racconto di una Notte. La fuga di un personaggio centrale della trama apre la narrazione e dà il via agli eventi della serata. La serie segue le vicende di personaggi coinvolti in situazioni di tensione e suspense. La puntata promette ulteriori sviluppi e colpi di scena.

La fuga di Canfeza dà il via alla prossima puntata di Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 19 aprile 2026. A pochi minuti dalle nozze con Selim, l’uomo che il padre Kür?at le ha imposto come marito, la ragazza riconosce Mahir tra gli invitati e, grazie a Sare, scopre che l’uomo è il nuovo membro della polizia di Denizli. Con l’appoggio della nonna, Canfeza riesce a fuggire dalla villa e manda un messaggio a Mahir affinché la raggiunga nella grotta dove si sono incontrati per la prima volta. Mahir resta dunque sorpreso quando, una volta arrivato sul posto, scopre che Canfeza è la figlia di Kür?at, il mandante dell’omicidio del padre Mehmet, e si tira indietro quando la ragazza gli fa sapere di essere disposta a sposarlo pur di non diventare la moglie di Selim.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni puntata di domenica 19 aprile 2026

Racconto di una notte, anticipazioni 12 aprile 2026: Mahir incontra Canfeza e il passato torna a perseguitarloIl debutto di Racconto di una notte, la nuova serie turca di Canale 5, promette di catturare il pubblico fin dal primo episodio.

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataRacconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, 12 aprile 2026, alle ore 21.

Racconto di una Notte: Mahir fa una SCOPERTA DOLOROSA, Canfeza fa un PATTO con Selim, cuori spezzati