Quinto posto per i padovani al torneo Amici di Tuscia
Venerdì 1 maggio si è conclusa la nona edizione del torneo “Amici di Tuscia” dedicato alle categorie Under 10 e Under 12. Una manifestazione che nasce per ricordare l’allenatore delle squadre giovanili di pallanuoto Francesco “Tuscia” Rinaldi, scomparso prematuramente nell'aprile 2017.Al centro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Al Plebiscito il torneo "Amici di Tuscia", in memoria del coach RinaldiIl Centro Sportivo Plebiscito si prepara ad accogliere la nona edizione del trofeo “Amici di Tuscia”, in memoria di Francesco Rinaldi, per gli amici...
Taylor Swift al primo posto (per il quarto anno) delle classifiche mondiali di vendite. Il pluripremiato Bad Bunny “solo” al quinto posto. Ecco la Top 10 completaÈ stata resa nota la classifica musicale mondiale 2025 della International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi).
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Al Plebiscito il torneo Amici di Tuscia, in memoria del coach Rinaldi; Tornei – nona edizione del Memorial Amici di Tuscia; La Lipu acquisisce 6,5 ettari della Riserva naturale Lago di Sibolla grazie a una donazione; Amici, sabato 2 maggio: le anticipazioni e gli ospiti di stasera.
Quinto posto per i padovani al torneo Amici di TusciaAl centro sportivo Plebiscito si è chiusa la nona edizione della manifestazione sportiva in memoria del coach Francesco Rinaldi dedicata alle categorie Under 10 e Under 12. Trionfo dei croati del Prim ... padovaoggi.it
Tuscia Fotografia. . Da qualche giorno gli amici di Marta continuano a chiedermi le foto della Festa della Madonna del Monte. E si sa, quando inizi a cercare tra i ricordi, spunta sempre fuori un tesoro. Mi sono ritrovato tra le mani dei video girati l'anno scorso facebook