Taylor Swift al primo posto per il quarto anno delle classifiche mondiali di vendite Il pluripremiato Bad Bunny solo al quinto posto Ecco la Top 10 completa
Taylor Swift conquista per il quarto anno consecutivo la vetta delle classifiche di vendita globali, battendo artisti come Bad Bunny, che si ferma al quinto posto. La cantante americana ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo, grazie anche alla recente uscita del suo nuovo album. La classifica pubblicata dalla International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi) mostra come il suo successo continui senza sosta. La top 10 completa include artisti di diversi generi, riflettendo le preferenze musicali a livello internazionale.
È stata resa nota la classifica musicale mondiale 2025 della International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Taylor Swift si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo. La cantante ha conquistato il primo posto globale per ricavi musicali complessivi, streaming incluso. Dietro di lei, al secondo posto della classifica mondiale, si è piazzato il gruppo sudcoreano Stray Kids, seguito dal rapper canadese Drake. Completano la top ten The Weeknd, il pluripremiato ai Grammy e star del Superbowl Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Lady Gaga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Roma è al quarto posto nella Top 100 delle destinazioni turistiche mondiali
La top 10 delle compagnie aeree più sicure al mondo: vince Etihad Airways, al secondo posto c’è Hong Kong, chiude il podio una sorpresa. E l’Italia? La classifica completaEcco la classifica delle dieci compagnie aeree più sicure al mondo secondo AirlineRating.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Blog | Perché il terrorismo voleva colpire i concerti di Taylor Swift?; Taylor Swift. Uscito il videoclip di Opalite; Disponibile il remix ufficiale del singolo Opalite di Taylor Swift; Taylor Swift ha pubblicato il videoclip del singolo Opalite.
La strategia di Taylor Swift per tornare al primo postoPensavate - e pensavamo - che fosse sparita dai radar, dopo la conclusione, lo scorso dicembre, di quell'Eras tour che per oltre due anni le ha garantito una presenza pressoché costante sui media di ... rockol.it
Taylor Swift, The Tortured Poets Department è al 1° posto (con 1.914.000 copie vendute)Storico debutto al primo posto della classifica Billboard 200 per una delle popstar più amate della nostra epoca. L'artista esordisce con la più grande settimana di streaming mai registrata per un ... tg24.sky.it
Taylor Swift é l’artista con più vendite globali nel 2025 (IFPI). x.com
Taylor Swift ha condiviso il suo sostegno alla squadra di pattinaggio degli Stati Uniti impegnata nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina facebook