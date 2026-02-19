Taylor Swift conquista per il quarto anno consecutivo la vetta delle classifiche di vendita globali, battendo artisti come Bad Bunny, che si ferma al quinto posto. La cantante americana ha venduto oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo, grazie anche alla recente uscita del suo nuovo album. La classifica pubblicata dalla International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi) mostra come il suo successo continui senza sosta. La top 10 completa include artisti di diversi generi, riflettendo le preferenze musicali a livello internazionale.

È stata resa nota la classifica musicale mondiale 2025 della International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Taylor Swift si conferma al primo posto per il quarto anno consecutivo. La cantante ha conquistato il primo posto globale per ricavi musicali complessivi, streaming incluso. Dietro di lei, al secondo posto della classifica mondiale, si è piazzato il gruppo sudcoreano Stray Kids, seguito dal rapper canadese Drake. Completano la top ten The Weeknd, il pluripremiato ai Grammy e star del Superbowl Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Lady Gaga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift al primo posto (per il quarto anno) delle classifiche mondiali di vendite. Il pluripremiato Bad Bunny “solo” al quinto posto. Ecco la Top 10 completa

