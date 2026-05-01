Al Plebiscito il torneo Amici di Tuscia in memoria del coach Rinaldi

Da padovaoggi.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Sportivo Plebiscito si prepara ad accogliere la nona edizione del trofeo “Amici di Tuscia”, in memoria di Francesco Rinaldi, per gli amici “Tuscia”, l'allenatore delle squadre giovanili di pallanuoto, mancato nell'aprile 2017.La competizione è riservata alle categorie Under 10 e Under.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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