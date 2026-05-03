Nella partita tra Sassuolo e Milan, il risultato finale è stato di 2-0 a favore dei padroni di casa. La gara si è svolta a Reggio Emilia e ha visto il Milan subire due reti senza riuscire a segnare. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra ospite, che ha incassato il secondo gol in modo netto e senza risposte. La prestazione complessiva ha suscitato molte critiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Una partita vergognosa, Sassuolo-Milan 2-0: i rossoneri non scendono mai in campo, con un approccio inesistente e dopo cinque minuti, complici Jashari ed Estupinan come sempre disastrosi, il Sassuolo va in vantaggio col solito Berardi. Poi ci pensa Fikayo Tomori a rovinare del tutto la partita col cartellino rosso e se Allegri non ci mette del suo non è contento, con un cambio inspiegabile. L'approccio nel secondo tempo è ancora peggiore e arriva il raddoppio. Mancano ancora sei punti e il Milan in Champions League probabilmente ci andrà, ma solo per demeriti delle altre probabilmente. Si chiude con la vergogna di non andare a salutare i tifosi un pomeriggio imbarazzante in cui li hanno sostenuti tutto il tempo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Questo non è accettabile! Sassuolo-Milan 2-0: stiamo crollando

QUESTO NON È ACCETTABILE SASSUOLO-MILAN 2-0 STIAMO CROLLANDO

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