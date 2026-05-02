Oscar Piastri ha dichiarato di essere soddisfatto dei progressi fatti finora, mentre si prepara alla Sprint Race del Gran Premio di Miami, quarta tappa del campionato di Formula 1 del 2026. Il pilota partirà dalla seconda fila, in una fase della stagione in cui i risultati sono stati incoraggianti. La competizione si svolgerà su un circuito di alta velocità, con attenzione rivolta alle qualifiche e alle strategie di gara.

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, quarto atto del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota australiano ha infatti conquistato la terza posizione nella Sprint Qualifying, dimostrando ottima confidenza con il nuovo (e proficuo) pacchetto di aggiornamenti. Nello specifico l’oceanico in forza alla McLaren ha registrato un gap di 0.239 rispetto al compagno di squadra Lando Norris, poleman in 1:27.869 davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, secondo a 0.222. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto. Piastri ha poi terminato: “Congratulazioni a Lando, avrà fatto un giro pazzesco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Stiamo facendo progressi, sono felice di questo”

Oscar Piastri addresses sabotage claims

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