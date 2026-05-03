La comunità del Valdarno piange la perdita di Alex Zanardi, figura nota per il suo legame con la zona. La sua morte ha suscitato sentimenti di tristezza tra cittadini, amici e conoscenti. La presenza di Zanardi nel territorio aveva lasciato un’impronta significativa, e la sua scomparsa ha portato a riflettere sulla sua influenza tra i giovani e sulla memoria che ancora oggi viene condivisa.

di Marco Corsi La morte di Alex Zanardi ha colpito anche la comunità. Il legame tra il grande campione e la città valdarnese è stato profondo e duraturo nel tempo. Era infatti amico della famiglia Firli, di Paolo, ex dirigente dell’Aquila, e soprattutto del figlio Marco, con cui aveva mantenuto un rapporto di vicinanza e stima. Proprio a, nel gennaio 2017, Zanardi fu protagonista di un incontro rimasto impresso nella memoria collettiva. Al palazzetto dello sport, davanti a oltre 800 persone tra studenti, amministratori e cittadini, il campione raccontò la propria esperienza di vita in un dialogo aperto, intenso e partecipato, trasformato per molti presenti in una vera e propria lezione di vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quell’incontro nella scuola. Anche il Valdarno piange Alex: "La sua lezione per i giovani"

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