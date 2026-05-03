Quell’incontro nella scuola Anche il Valdarno piange Alex | La sua lezione per i giovani
La comunità del Valdarno piange la perdita di Alex Zanardi, figura nota per il suo legame con la zona. La sua morte ha suscitato sentimenti di tristezza tra cittadini, amici e conoscenti. La presenza di Zanardi nel territorio aveva lasciato un’impronta significativa, e la sua scomparsa ha portato a riflettere sulla sua influenza tra i giovani e sulla memoria che ancora oggi viene condivisa.
di Marco Corsi La morte di Alex Zanardi ha colpito anche la comunità. Il legame tra il grande campione e la città valdarnese è stato profondo e duraturo nel tempo. Era infatti amico della famiglia Firli, di Paolo, ex dirigente dell’Aquila, e soprattutto del figlio Marco, con cui aveva mantenuto un rapporto di vicinanza e stima. Proprio a, nel gennaio 2017, Zanardi fu protagonista di un incontro rimasto impresso nella memoria collettiva. Al palazzetto dello sport, davanti a oltre 800 persone tra studenti, amministratori e cittadini, il campione raccontò la propria esperienza di vita in un dialogo aperto, intenso e partecipato, trasformato per molti presenti in una vera e propria lezione di vita.🔗 Leggi su Lanazione.it
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