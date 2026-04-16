Il calcio piange Alex Manninger ex portiere della nazionale austriaca e anche del Brescia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alex Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e del Brescia. Questa mattina, in un incidente lungo una linea ferroviaria vicino a Salisburgo, Manninger ha perso la vita. La notizia ha suscitato grande commozione tra tifosi e addetti ai lavori, che ricordano il suo percorso agonistico e le sue tappe nel calcio europeo. La sua morte ha lasciato un vuoto nel settore sportivo e tra i suoi ex compagni di squadra.

Il mondo del calcio è sotto shock: Alex Manninger è morto questa mattina in un tragico incidente lungo una linea ferroviaria nei pressi di Salisburgo. L’ex portiere austriaco, che nel 2004 vestì anche la maglia del Brescia, aveva 48 anni. La sua auto si è scontrata con un treno locale in un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Calcio in lutto, è morto l’ex portiere della Juve Alex ManningerIl 48enne austriaco è stato vittima di un incidente stradale È morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger. Alex Manninger, morto l’ex portiere della Juventus: fatale un incidenteTragedia in Austria: l’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è morto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei... Una raccolta di contenuti Si parla di: Tragico incidente stradale, l'ex viola Manninger muore travolto da un treno. Il mondo del calcio piange Alex Manninger: l’ex portiere della Juventus è morto a 48 anni in un incidenteUna vera tragedia ha colpito il mondo del calcio: l'ex giocatore della Juventus Alexander Manninger è morto a 48 anni in seguito ad un incidente stradale. Una notizia terribile che ... tuttojuve.com Calcio sotto shock per la morte di Alex Manninger. Il cordoglio della Federazione austriacaIl mondo del calcio è in lutto per la tragica morte di Alexander Manninger, l'ex portiere che ha perso la vita questa mattina in un incidente. tuttomercatoweb.com