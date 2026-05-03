Erano golosi, anzi ‘lovaroni’, i nobili cesenati dell’antico regime, nel 1500. Lo dimostra a suo modo un trattato medico di Nicolò II Masini (1533-1602) dal titolo eloquente: ‘ De gelidi potus abusu ’, contro l’abuso delle bevande ghiacciate, le antenate dei sorbetti e dei gelati. Intendendo per bevande gelate non solo acqua sciroppata in vario modo, ma anche vini agghiacciati e miscelati con spezie. La moda fighetta del ‘bere freddo’ si era diffusa, per chi poteva permettersela, nella seconda metà del Cinquecento in Italia nonostante il parere contrario di molti medici del tempo: tra cui, appunto, il nostro Niccolò Masini rampollo dell’illustre casata cesenate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quei ’lovaroni’ dei nobili cesenati. La moda delle bevande ghiacciate

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