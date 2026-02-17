Approvato il calendario 2026 delle fiere e dei mercati | Eventi molto attesi da cesenati e visitatori della città

Il Comune di Cesena ha approvato il calendario delle fiere e dei mercati per il 2026, perché questi eventi attirano cittadini e visitatori. La decisione arriva dopo mesi di pianificazione e coinvolgimento delle associazioni locali. Nel prossimo anno, si terranno numerose manifestazioni nel centro storico, tra cui in piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni. Sono previste anche fiere nell’area di Borello, nei mercati di via del Mare, piazza Partigiani e nelle zone delle Vigne. La città si prepara a un calendario ricco di appuntamenti, che coinvolgeranno diverse aree centrali.

"Con l'approvazione del calendario 2026 – commenta l'assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – confermiamo un quadro organico e condiviso di appuntamenti che coinvolgeranno il centro storico e i quartieri" Il 2026 sarà ricco di fiere e di mercati che, in città, interesseranno il centro storico, da piazza del Popolo, piazza Amendola e viale Mazzoni, l'area mercatale di Borello, l'area dei produttori agricoli di via del Mare e piazza Partigiani, alle Vigne, oltre ad altre zone dell'area centrale in relazione alle singole iniziative previste. Tutti gli appuntamenti sono contenuti all'interno del Calendario delle Fiere e dei Mercati approvato con delibera dalla Giunta comunale e condiviso con le associazioni di categoria Anva e Fiva, con le quali sono state analizzate e concordate le principali scelte organizzative, oltre che con Cia e Coldiretti.