Una pelletteria di Firenze con una trentina di dipendenti rischia di chiudere perché Tod's e Prada hanno quasi cessato gli ordini La Loipell, una pelletteria artigianale di Scandicci, produceva da anni borse per due marchi di lusso, Tod’s e il gruppo Prada: lo scorso dicembre, all’improvviso, i due marchi hanno comunicato una drastica riduzione delle commesse e ora la pelletteria rischia di chiudere. Del caso si è interessato il sindacato Filctem CGIL che lunedì ha organizzato un presidio in piazza Duomo a Firenze, per protestare e chiedere alla Regione di tutelare i posti di lavoro dei 37 dipendenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Alcune conseguenze delle inchieste sulla moda sono a scapito dei lavoratori

Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell'ospedale: "Intollerabile l'insicurezza e incertezza salariale dei lavoratori"La Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell’ospedale, impiegati dall’azienda Dussmann presso le Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia.

Lega, sostenere l'informazione ma non a scapito delle Tv localiLa Lega conferma il proprio impegno nel promuovere un'informazione pluralistica e sostenere le televisioni locali, fondamentali per il territorio.

