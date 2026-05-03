Da diciassette anni, Mary Sangalli convive con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Nonostante la malattia, ogni giorno utilizza un puntatore oculare per scrivere e ha recentemente pubblicato un libro. I suoi occhi trasmettono un’immagine di determinazione e di vita, sfidando le difficoltà legate alla condizione che le limita i movimenti. La sua esperienza, raccontata attraverso le parole e gli sguardi, si fa testimonianza di resilienza e di una volontà che non si arrende.

LA STORIA. Mary Sangalli, malata da 17 anni, ogni giorno scrive con il puntatore oculare e ha appena pubblicato un libro. Parlare con gli occhi: è questo il gesto quotidiano e straordinario che tiene Mary Sangalli legata alla sua famiglia e al mondo. La Sla le ha portato via la voce e la possibilità di muoversi, ma lo sguardo che scorre sul puntatore oculare le permette di comunicare, scrivere, dire che la sua vita, anche adesso, è piena d’amore, che se il suo corpo è fermo, la sua anima continua a correre. Lo racconta in un libro appena uscito, «Ciò che mi sorprende» (Edizioni Ares), e nella nostra intervista, che si è svolta per scritto. Mary, originaria di Bergamo, ha cinquantaquattro anni, è sposata con Matteo e ha quattro figli: Giulia, Pietro, Luigi e Maria, tra i 25 e i 18 anni.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Quegli occhi che raccontano un mondo: «Ho la Sla, ma io vivo più di prima»

Ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare

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