Aleandro Falciglia in Notte prima degli esami 3.0 | Recitare è il modo più vero che ho per sentirmi vivo

Aleandro Falciglia ha condiviso che recitare rappresenta il modo più autentico per sentirsi vivo. Dall’infanzia, tra il calcio e il teatro, fino alle riprese del film Notte prima degli esami 3.0, si è raccontato parlando di sogni e paure. Il suo percorso include esperienze sul set e passioni che ha coltivato fin da giovane.

Le interviste promozionali spesso hanno un copione implicito: si parla del film, del personaggio, di qualche aneddoto dal set. Tutto corretto, tutto ordinato. Ma raramente succede qualcosa di più. Con Aleandro Falciglia succede. L’incontro nasce in occasione dell’uscita al cinema con 01 Distribution del film Notte prima degli esami 3.0, dove interpreta Alberto, un ragazzo che vive costantemente tra il bisogno di dare agli altri e la difficoltà di chiedere qualcosa per sé. Ma basta poco perché la conversazione si allarghi e prenda un’altra direzione. Non resta solo un discorso sul cinema: diventa un racconto sulla crescita, sull’identità e su quel punto delicato in cui l’ambizione incontra la fragilità. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Aleandro Falciglia, in Notte prima degli esami 3.0: “Recitare è il modo più vero che ho per sentirmi vivo“ Articoli correlati Notte Prima degli Esami 3.0, recensione: una commedia che punta all'identità generazionaleTommaso Renzoni, all'esordio da regista dopo tante sceneggiature, rivede il cult di Fausto Brizzi, pizzicando al meglio le corde emotive della Gen Z. Leggi anche: Alice Maselli, nel film Notte prima degli esami 3.0: “Noi, una generazione più esposta al giudizio” Approfondimenti e contenuti su Aleandro Falciglia Discussioni sull' argomento ‘Notte prima degli esami’, la Gen Z affronta la maturità negli interni romani con Ferilli e Venditti; Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni - Close-up; Ditonellapiaga canta 'Che fastidio' con il cast di 'Notte prima degli esami 3.0'; Notte prima degli esami 3.0. Prof Castelli: che belva si sente #NottePrimaDegliEsami 3.0 arriva al cinema dal 19 marzo Regia di Tommaso Renzoni con Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli. Nel cast anche Ditonellapiaga, Aleandro Falcigli - facebook.com facebook