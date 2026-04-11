Ciclone Maila si indebolisce | allerta piogge e venti nel Queensland

Il ciclone Maila, che ha causato venti fino a 200 kmh sulle Isole Salomone, in Papua Nuova Guinea e a Bougainville, sta perdendo intensità mentre si dirige verso le coste del Queensland. Le autorità hanno emesso allerte per possibili piogge e venti forti nella regione, in previsione di possibili effetti meteorologici significativi. La fase di indebolimento del sistema atmosferico è stata segnalata nelle ultime ore, mentre il ciclone si avvicina alle aree costiere australiane.

Il ciclone Maila, che ha recentemente scatenato la furia di venti a 200 kmh sulle Isole Salomone, in Papua Nuova Guinea e a Bougainville, sta attraversando una fase di progressivo indebolimento mentre si sposta verso le coste del Queensland. Attualmente classificato come sistema di categoria 1 secondo la scala australiana, il vortice meteorologico si trova a circa 630 km a nord-ovest di Honiara e a 810 km a est di Port Moresby, dopo aver subito un drastico declassamento rispetto alla forza distruttiva di categoria 4 che aveva manifestato in precedenza. Dinamiche atmosferiche e traiettoria del sistema Maila. Un particolare movimento circolare compiuto dal ciclone nel Mar delle Salomone ha agito come un freno naturale, riducendo l’energia termica della tempesta e portandola a perdere la sua struttura più compatta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone Maila si indebolisce: allerta piogge e venti nel Queensland Maltempo a Reggio Calabria, il ciclone Erminio porta piogge e venti: prorogata l'allerta giallaNuovo avviso diffuso dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile, valido fino alle ore 24 Il ciclone Erminio... Leggi anche: Allerta meteo per il ciclone Oriana: piogge intense, neve e forti venti. Giù le temperature