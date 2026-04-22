A Sutera, paese di circa mille abitanti in provincia di Caltanissetta, si sono registrate evacuazioni dopo una frana che ha causato danni alle abitazioni e alle infrastrutture. La frana, di dimensioni contenute, ha portato all’evacuazione di alcune abitazioni, lasciando molte persone senza un riparo temporaneo. La zona non riceverà i risarcimenti previsti per i danni causati dal ciclone Harry, secondo quanto comunicato dalle autorità.

Ci vuole fortuna anche nelle sciagure. È il caso di Sutera, paese di appena mille abitanti in provincia di Caltanissetta, che deve fare i conti con una frana che, in piccolo, ricorda quella di Niscemi. Arroccato su un monte, le forti piogge di questo autunno, hanno fatto venire giù una parte del costone su cui si regge quello che è stato eletto uno dei “borghi più belli d’Italia”, facendo tremare un intero paese dove adesso si dorme poco. Cinque abitazioni sono state già sgomberate ma senza interventi la frana potrebbe avanzare. Dalla Regione Siciliana però gli appelli lanciati dal 14 febbraio in poi sono rimasti inascoltati: sono stati fatti solo sopralluoghi per comprendere cosa fosse successo in quel piccolo paese che chiede invece un intervento immediato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sutera, l’altra Niscemi della Sicilia: evacuati e abbandonati dopo la frana. E non avrà i risarcimenti del ciclone Harry

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