Quattromila pettorali polverizzati in poche ore

In poche ore, sono stati esauriti circa quattromila pettorali per le diverse distanze di una delle principali manifestazioni podistiche dell'anno. Le iscrizioni si sono suddivise tra millecinquecento per la prova di 21 chilometri, altrettante per la distanza di 13 km e circa mille per la maratona di 42. Questi numeri indicano un interesse elevato e una richiesta molto forte tra gli appassionati.

Millecinquecento posti per la 21 chilometri, altrettanti per la 13 km e mille per la massacrante prova regina, la 42. Si chiama Click Day proprio perché bisogna cogliere l’attimo, ma neppure gli organizzatori avrebbero immaginato quanto accaduto in una manciata di minuti a partire dalle 9 di venerdì, data e ora che hanno aperto le iscrizioni all’edizione 2026 della 13esima Rigamonti Valtellina Wine Trail del 7 novembre. Sebbene il limite massimo di partecipanti sia stato alzato a quattromila, i primi 3mila pettorali sono andati a ruba in un attimo. In soli 50 minuti quelli per la 21 chilometri – impossibile trovarne uno, se non per gli atleti stranieri, già prima delle 10 – mentre all’ora di pranzo erano già polverizzati anche quelli destinati alla corta da 13 chilometri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quattromila pettorali polverizzati in poche ore Notizie correlate Appena poche ore primaSANT'ANDREA (Melendugno) - Lo scatto di un lettore al famoso arco, poche ore prima del crollo a Sant'Andrea, la marina di Melendugno. Leggi anche: Valanghe killer, 2 morti in poche ore