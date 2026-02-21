Appena poche ore prima

Un lettore ha catturato in foto il famoso arco di Sant'Andrea, pochi istanti prima che crollasse. L’immagine mostra chiaramente le crepe evidenti sulla struttura, che ha resistito per decenni. La scoperta di queste screpolature ha suscitato preoccupazione tra la gente del luogo, che temeva un possibile cedimento. La tragedia si è verificata improvvisamente, lasciando molti senza parole. La regione sta monitorando attentamente le condizioni della zona.

SANT'ANDREA (Melendugno) - Lo scatto di un lettore al famoso arco, poche ore prima del crollo a Sant'Andrea, la marina di Melendugno. Ce lo invia Claudio De Marco.