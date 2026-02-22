Valanghe killer 2 morti in poche ore

Una valanga in Alto Adige ha causato la morte di uno scialpinista. La slavina si è staccata mentre l’uomo scendeva una pista in una zona frequentata da appassionati della montagna. I soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarlo. La neve fresca e le condizioni meteo instabili hanno aumentato il rischio di ulteriori slavine nelle ore successive. La comunità locale si prepara a monitorare attentamente la situazione.

16.30 Ancora morti in montagna.Uno scialpinista è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga in Alto Adige. La tragedia nel comprensorio di Merano 2000. La massa nevosa si è staccata dal monte Plattinger. Sulle pendici della Becca di Nana,in Valle d'Aosta un'altra vittima.Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato a quota 3mila metri Ricerche in corso in val di Fassa,in Trentino per due scialpinisti.Al momento non si conoscono altri dettagli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Maltempo killer in Italia, tre incidenti in poche ore! Orrore sulle stradeNelle ultime ore, l’Italia ha affrontato condizioni meteorologiche estreme, con tre incidenti stradali legati al maltempo.

Due valanghe a distanza di poche ore sul Passo del Tonale e sulla Marmolada, 10 scialpinisti travolti salvati da amici e zaini con gli airbagDue valanghe si sono staccate oggi, sul Passo del Tonale e sulla Marmolada, travolgendo un gruppo di scialpinisti.

Argomenti discussi: Un morto ogni due giorni così nell’ultimo mese la neve è diventata un pericolo; Valanga killer in Sierra Nevada: recuperati i corpi di 9 sciatori dopo giorni di tempesta; Tempesta di neve in Sierra Nevada: valanga mortale vicino a Lake Tahoe.

Valanghe, una ventina i morti in due settimane sulle Alpi. Una strage senza fine, nonostante i bollettini e i pericoli annunciati: ''Bisogna saper dire no''TRENTO. Una ventina di persone morte, travolte da delle valanghe, in due settimane sulle Alpi. Sono cifre spaventose e addirittura si fatica a tenere il conteggio esatto, preciso, perché il bollettino ... ildolomiti.it

Allarme valanghe, 2 morti in Valtellina e 1 ferito in Trentino

