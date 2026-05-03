Quattro barche affondate Polemica sul porto

Al porto di Cervia si registrano tensioni dopo che all’alba del 1° maggio un incendio ha causato l’affondamento di quattro imbarcazioni. L’incidente ha suscitato discussioni tra operatori e autorità locali, che stanno valutando le cause e le responsabilità dell’evento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire le operazioni di soccorso e accertare quanto accaduto.

C’è ancora turbamento al porto di Cervia dopo l’incendio che, all’alba del 1° maggio, ha coinvolto quattro imbarcazicazioni. Non sono mancati messaggi di vicinanza per la donna rimasta ferita: nel tentativo di fuggire, è caduta in mare ed è stata salvata da un altro diportista. Nulla da fare, invece, per il suo cane, lo stesso che probabilmente, abbaiando, l’aveva svegliato, consentendole di mettersi in salvo. La donna, circa settantenne, ha riportato una frattura alla spalla ed è ricoverata in ospedale. Tutto è successo intorno alle 5.30 di venerdì, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per domare l’incendio che aveva coinvolto alcune barche ormeggiate lungo il pontile numero 3, distrutte dal fuoco e affondate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro barche affondate. Polemica sul porto Notizie correlate Cervia, incendio in porto: quattro barche bruciate e una ferita? Cosa sapere Incendio a Cervia distrugge quattro barche nella darsena del porto questa mattina. Leggi anche: Di Marco (Pd) sul dragaggio del porto: "La destra boccia l’accelerazione da me richiesta e le barche restano ferme"