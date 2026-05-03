Quarta Municipalità | 98,4 milioni per mobilità e nuovi spazi urbani

Nella Quarta Municipalità sono stati assegnati 98,4 milioni di euro per interventi sulla mobilità e la creazione di nuovi spazi urbani. Verranno realizzati lavori per migliorare la viabilità tra il porto e piazza Cairoli, e una nuova struttura con circa 100 box sarà costruita per il mercato. Questi progetti sono stati annunciati in vista di interventi in corso di pianificazione e sviluppo.

? Cosa scoprirai Come cambierà la viabilità tra il porto e piazza Cairoli?. Dove sorgerà la nuova struttura da 100 box per il mercato?. Quali nuovi centri di formazione nasceranno nel Parco della Fiera?. Come influirà il nuovo bypass sul traffico dei mezzi pesanti?.? In Breve Terrazza Panoramica da 25 milioni collegherà porto, Dogana e piazza Cairoli con percorsi ciclabili.. Nuovo mercato Sant’Orsola da 4 milioni includerà 100 box e parcheggio sotterraneo.. Parcheggio Fosso da 4,4 milioni offrirà 283 posti auto tra cui quelli elettrici.. Casa Museo Antonello occuperà 900 metri quadri su tre livelli nell'ex ISMIG.. Federico Basile e Renato Coletta hanno presentato sabato sera in piazza XX Settembre il piano da 98,4 milioni di euro destinato alla Quarta Municipalità per il periodo 2026–2031.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quarta Municipalità: 98,4 milioni per mobilità e nuovi spazi urbani Notizie correlate Basile in Quarta Municipalità, piano da 98 milioni per Messina tra riqualificazione urbana, mobilità e culturaProsegue con la seconda tappa nella Quarta Municipalità il tour del sindaco Federico Basile, candidato alla guida della città per il prossimo... Spazi urbani e culturali, tra esclusione e nuovi orizzontiSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€.