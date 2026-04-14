Dopo un’accelerazione dettata dall’urgenza pandemica che sembrava indurre a una radicale mutazione degli spazi urbani e culturali, si assiste ora a un ritorno alle questioni di esclusione e inclusione. Le trasformazioni avvenute hanno modificato le modalità di accesso e fruizione di luoghi pubblici e culturali, evidenziando disparità e nuove sfide. Le discussioni si concentrano sulla necessità di ripensare il ruolo degli spazi condivisi in un contesto che continua a evolversi.

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© Cms.ilmanifesto.it - Spazi urbani e culturali, tra esclusione e nuovi orizzonti

Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri: a Ortigia riparte la stagione tra tradizione Unesco e nuovi orizzonti culturaliI numeri dell’ultimo anno raccontano una traiettoria in forte crescita: 480 spettacoli realizzati e oltre 20.

Nocera Superiore, fondi dal Garante Infanzia per nuovi spazi urbaniIl piano dell'amministrazione punta a riqualificare aree dedicate al gioco e all'aggregazione giovanile.

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Per Never At Home, lo spazio urbano inutilizzato è l’epicentro della culturaLo scorso settembre, in una Vienna insolitamente soleggiata, ho avuto la fortuna di incontrare Nina Zips e Clara Grillmaier, due delle fondatrici di Never At Home. Come suggerisce il nome, Never At ... exibart.com

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