Quanto guadagnano i primari di Ravenna? I medici con gli stipendi più alti e il peso delle visite private

In ospedali della regione Romagna, circa 550 dirigenti sanitari sono impiegati, secondo i dati pubblicati dall'Ausl Romagna sul proprio sito. Tra questi, alcuni medici di livello superiore si distinguono per gli stipendi, che risultano tra i più elevati in zona. Oltre alle visite svolte nell’ambito pubblico, molti di loro effettuano anche prestazioni private, aumentando così il totale dei guadagni.

Negli ospedali della Romagna, secondo i dati diffusi dall'azienda sanitaria Ausl Romagna nel proprio sito istituzionale, operano circa 550 dirigenti. Non tutti però sono medici: tra le figure dirigenziali ci sono infatti anche numerosi dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, i quali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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