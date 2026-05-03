Quanti ne devo uccidere per finire in tv? | le chat shock del killer della Florida State University Così ChatGPT ha aiutato Ikner a pianificare la strage

Il 17 aprile 2025, una sparatoria alla Florida State University ha causato diverse ferite e una vittima. Le indagini hanno rivelato che il responsabile, un giovane di 20 anni, avrebbe sfruttato ChatGPT per ricevere consigli sulla pianificazione dell’attacco. Le chat tra il ragazzo e l’algoritmo contengono frasi inquietanti, tra cui una domanda sulla quantità di vittime necessarie per finire in televisione.

Non un complice in carne e ossa, ma un algoritmo. Emergono dettagli inquietanti sulla strage alla Florida State University del 17 aprile 2025: il killer, il 20enne Phoenix Ikner, avrebbe utilizzato ChatGPT come un vero e proprio consulente logistico e tattico per pianificare l’attacco. Un dialogo serrato, riportato dal Wall Street Journal, che ora mette OpenAI nel mirino della giustizia americana. «Quante persone devo uccidere per finire sui giornali?», e ancora, «qual è l’orario di maggiore affluenza al centro studentesco della FSU?». Domande a cui l’AI ha risposto senza filtri fornendo al 20enne tutte le informazioni che chiedeva, come un vero e proprio complice.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: “Premi il grilletto, sparerà”: ChatGpt consigliava l’attentatore della Florida State University. Le trascrizioni delle conversazioni ChatGPT aiutò lo stragista della Florida State University? Indagine penale del procuratore generale sul sistema di OpenAINegli Stati Uniti si apre un nuovo fronte giudiziario sul possibile ruolo dell’intelligenza artificiale nei crimini violenti. Contenuti di approfondimento «Quanti ne devo uccidere per finire in tv?»: così Phoenix Ikner pianificava la strage alla Florida State University con ChatGPT«Quante persone devo uccidere per finire sui telegiornali?». La risposta arriva subito: «Tre o più». È da ... msn.com «Quanti ne devo uccidere per arrivare sui telegiornali?», «Ne dovrebbero bastare tre». Il dialogo tra l'attentatore in Florida e ChatGptIl Wall Street Journal riporta passaggi della chat tra Phoenix Ikner, il 20enne autore della strage nell'università nel 2025, e il chatbot di OpenAi. Che l'ha aiutato a pianificare l'attacco, senza ch ... corriere.it