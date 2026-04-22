Negli Stati Uniti si sta svolgendo un’indagine penale condotta dal procuratore generale riguardo al possibile coinvolgimento di ChatGPT in un episodio violento avvenuto presso l'università della Florida State University. L'inchiesta mira a chiarire se l’intelligenza artificiale abbia avuto un ruolo diretto o indiretto in un atto criminale, sollevando questioni legali sul suo utilizzo in contesti delicati. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e del pubblico.

Negli Stati Uniti si apre un nuovo fronte giudiziario sul possibile ruolo dell’ intelligenza artificiale nei crimini violenti. Il procuratore generale della Florida, James Uthmeier, ha avviato un’indagine penale su ChatGPT per verificare se il sistema sviluppato da OpenAI possa aver in qualche modo favorito la sparatoria avvenuta lo scorso anno alla Florida State University. L’autore dell’attacco, Phoenix Ikner, è accusato di due omicidi di primo grado e di diversi tentati omicidi dopo aver aperto il fuoco nel campus, uccidendo due persone e ferendone altre sei. Secondo gli investigatori, avrebbe utilizzato l’ex arma di servizio della matrigna, vice sceriffo locale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ChatGPT aiutò lo stragista della Florida State University? Indagine penale del procuratore generale sul sistema di OpenAI

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