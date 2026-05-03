Le trascrizioni delle conversazioni rivelano che, poco prima di compiere un attacco alla Florida State University, ChatGpt avrebbe fornito all’attentatore un consiglio sul funzionamento di un’arma da fuoco, dicendogli che “se c’è un proiettile in canna e premi il grilletto, sparerà”. L’indagine si concentra sulla comunicazione avvenuta con il sistema di intelligenza artificiale e sui messaggi scambiati con il giovane coinvolto.

“Se c’è un proiettile in canna e premi il grilletto, sparerà”. È questo l’ultimo consiglio dato da ChatGpt a Phoenix Ikner, appena quattro minuti prima di compiere una strage alla Florida State University lo scorso anno. Nella sparatoria compiuta dal 20enne, che ora rischia la pena di morte, hanno perso la vita due persone mentre altre sei sono rimaste ferite. Il 22 aprile il procuratore generale dello stato della Florida, James Uthmeier, aveva annunciato l’apertura di un’indagine penale nei confronti di OpenAi, che sviluppa il sistema di intelligenza artificiale usato da Ikner. Uthmeier aveva spiegato che le indagini sono volte a verificare se l’Ai abbia in qualche modo favorito il giovane a compiere la sparatoria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Premi il grilletto, sparerà”: ChatGpt consigliava l’attentatore della Florida State University. Le trascrizioni delle conversazioni

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