Quando l’arte gioca in attacco | un’opera di Felice Tagliaferri per Safe Woman

A Bergamo, un’opera di Felice Tagliaferri si inserisce nel progetto Safe Woman, coinvolgendo le donne in un’azione collettiva. Questa iniziativa vede le donne protagoniste, che si uniscono attraverso l’arte per esprimere un messaggio di solidarietà. La collaborazione tra l’artista e le partecipanti si manifesta in un’opera che porta avanti un impulso di coinvolgimento e denuncia, rompendo gli schemi tradizionali di rappresentazione e ruolo.

Bergamo. Si parla sempre di difesa, ma questa volta, le donne giocano in attacco e hanno deciso di farlo insieme all’arte. Le partecipanti del corso di difesa personale Safe Woman, stanno pensando a un modo per essere riconoscenti verso il loro istruttore Juri Ambrosioni, ex atleta di arti marziali miste, Giulia Facchinetti e tutto lo staff di Safe Woman, in un modo che sia costruttivo e che rimanga a loro nel tempo: con una scultura di Felice Tagliaferri, artista di fama internazionale. Perchè ringraziarli? Per l’impegno e il sostengo che hanno messo nel riproporre e portare avanti per il secondo anno di fila il corso di autodifesa femminile della durata di un anno completamente gratuito.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Quando l’arte smette di stare ferma: a Milano il visitatore diventa l’operaImmaginate di entrare in un chiostro del centro di Milano e di sentire che qualcosa, nell’aria, reagisce a voi.

Tra arte e storia, l'opera di Giuseppe Avanzi torna alla Certosa dopo 80 anni: quando vederlaDopo oltre 80 anni, torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa uno dei capolavori del pittore ferrarese Giuseppe Avanzi (1646-1718):...