Tra arte e storia l' opera di Giuseppe Avanzi torna alla Certosa dopo 80 anni | quando vederla
Dopo più di 80 anni, la grande tela di Giuseppe Avanzi torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa. L’opera, che raffigura l’Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia, sarà visibile di nuovo al pubblico dopo decenni di assenza. La tela, lunga più di 30 metri, era scomparsa dalla chiesa e ora, grazie a un intervento di restauro e restauro, torna a essere parte integrante dello spazio, attirando l’attenzione di chi ama l’arte e la storia.
Dopo oltre 80 anni, torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa uno dei capolavori del pittore ferrarese Giuseppe Avanzi (1646-1718): l'Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua, straordinaria tela di oltre trenta metri quadrati (930 × 425.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
