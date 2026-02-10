Tra arte e storia l' opera di Giuseppe Avanzi torna alla Certosa dopo 80 anni | quando vederla

Dopo più di 80 anni, la grande tela di Giuseppe Avanzi torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa. L’opera, che raffigura l’Apparizione di San Bruno a Ruggero conte di Sicilia, sarà visibile di nuovo al pubblico dopo decenni di assenza. La tela, lunga più di 30 metri, era scomparsa dalla chiesa e ora, grazie a un intervento di restauro e restauro, torna a essere parte integrante dello spazio, attirando l’attenzione di chi ama l’arte e la storia.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.