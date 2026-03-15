Quando la F1 su TV8 oggi GP Cina 2026 | orario gara differita in chiaro

Oggi su TV8 viene trasmesso il Gran Premio di Cina di Formula 1. La gara è programmata per domenica 15 marzo alle 8:00 e sarà visibile anche in differita in chiaro. L’evento si svolge all’autodromo di Jiading, nei sobborghi di Shanghai, e rappresenta il secondo dei ventiquattro appuntamenti della stagione 2026.

Il Gran Premio di Cina di F1 si terrà alle ore 8:00 di domenica 15 marzo. Il Circus affronterà il secondo dei ventiquattro eventi programmati in questo 2026 nell’autodromo di Jiading, edificato nei sobborghi di Shanghai, la capitale finanziaria ed economica di Zhongguo. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI CINA DI F1 DALLE 8.00 Quella del 2026 sarà la diciannovesima edizione di un appuntamento nato nel 2004 e che, da allora, avrebbe perennemente fatto parte del calendario della massima categoria automobilistica. Tuttavia, c’è stata una frattura dovuta alla pandemia (non si è corso dal 2020 al 2023); cionondimeno, il mercato cinese è troppo importante per la F1, che superate le cause di forza maggiore è subito tornata a Shanghai. 🔗 Leggi su Oasport.it

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